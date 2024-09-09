ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على مصياف إلى 16 شهيداً و 36 جريحاً

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة إلى 16شهيداً و 36 جريحاً بينهم حالات حرجة.

وفي تصريح لوكالة سانا، بين مدير صحة حماة، الدكتور ماهر اليونس، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق بريف مصياف ارتفع إلى 16 شهيداً بينما هناك 36 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة.

وكان محافظ حماة، معن عبود، زار المصابين في مشفى مصياف الوطني واطمأن على صحتهم، ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم، كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وكان مصدر عسكري أفاد بأنه حوالي الساعة الـ 23.20 من مساء أمس الأحد شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.