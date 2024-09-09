التطعيم ضد الحصبة وتعامل الولايات الامركية معه؟

كيف تتعامل الولايات الأمريكية مع سياسات اللقاحات والإعفاءات؟”يعد موسم العودة الى المدارس والفصول الدراسية ودور الحضانة بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية، مما يجعل متطلبات اللقاحات ضرورية للحفاظ على صحة الجميع.وعلى الرغم من أن جميع الولايات الأمريكية تفرض متطلبات للقاحات، إلا أن التفاصيل والأنواع المطلوبة قد تختلف من ولاية إلى أخرى.

غالبًا ما تطلب المدارس من الأطفال تقديم إثبات تطعيماتهم خلال 14 يومًا من بدء الدراسة، وفقًا لمؤسسة عائلة كايزر (KFF). عادةً ما يتلقى طلاب دور الحضانة والمدارس الابتدائية مجموعة متنوعة من اللقاحات. تعتمد العديد من الولايات الأمريكية على توصيات لجنة استشارية لممارسات التحصين تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لتحديد سياساتها.

وبحسب ما ذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للحكومة الأمريكية فإن هناك إعفاءات من التطعيم؛ كما أن حضور الصغار لرياض الأطفال مسموح به قانوناً لكن مع استيفاء المتطلبات التي أبلغت عنها 49 ولاية ومنطقة كولومبيا للعام الدراسي 2022-23.

توسيع نطاق الإعفاءات من التطعيمات

يجدر بالذكر أن بعض الأديان تمنع ممارسات طبية معينة، بما في ذلك التطعيمات. يوفر المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات (NCSL) خريطة تفاعلية توضح سياسات كل ولاية باستخدام بيانات من LexisNexis، حيث تسمح 30 ولاية وواشنطن العاصمة بالإعفاءات لأسباب دينية، بينما توسعت 13 ولاية لتشمل أسبابًا شخصية أيضًا. تسمح لويزيانا ومينيسوتا بالإعفاء دون الحاجة إلى توضيح السبب، بينما ترفض كاليفورنيا وولايات أخرى طلبات الإعفاء غير الطبية.

زيادة التحديات والاعتراضات على اللقاحات

وكشفت الدراسات عن تراجع في قبول الأمريكيين للقيود الحكومية. ففي عام 2019، اعتقد 62% من الأمريكيين أن المسؤولين يجب أن يفرضوا التطعيمات للأطفال في سن المدرسة، لكن هذه النسبة انخفضت بنسبة 11% بعد خمس سنوات. كما ساهمت تصريحات العديد من المشاهير ضد التطعيمات في زيادة المعارضة. من أبرز هؤلاء جيني مكارثي، التي ألقت باللوم على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) بعد إصابة ابنها بالتوحد. وفقًا لموقع رولينج ستون، يشارك مشاهير آخرون مثل أليشيا سيلفرستون وكريستين كافالاري وبيل ماهر في هذه المعارضة.

زيادة الأمراض نتيجة عدم تلقي اللقاحات

بينما ساهمت حرية اتخاذ القرار الفردي في أمريكا في نتائج سلبيةملحوظة على الصحة العامة، فقد عاد مرض الحصبة، الذي كان شائعًا بين الأطفال، بقوة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، شهد عام 2024 حدوث 13 حالة تفشي للمرض، مقارنة بأربع حالات فقط في عام 2023. يُذكر أن الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل عبر الهواء، ويمكن أن يكون مميتًا أو يسبب مضاعفات خطيرة مثل العمى وتلف الدماغ. يُعتبر لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية أفضل وسيلة لحماية الأطفال من هذا المرض.