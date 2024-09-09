الفيلم السوري “أيام الرصاص” يحقق إقبالاً جماهيراً واسعاً في السعودية

بهدف تسويق السينما السورية في المملكة وتعريف الجمهور السعودي بها ، حقق الفيلم الروائي الطويل “أيام الرصاص” للمخرج أيمن زيدان إقبالاً جماهيرياً واسعاً خلال عروضه المستمرة في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية بجهود مشتركة بين المؤسسة العامة للسينما مع مؤسسة رواد ميديا السعودية للترويج.

ويعتبر الفيلم الذي حمل توقيع إنتاج المؤسسة العامة للسينما ويلعب فيه دور البطولة الفنان زيدان، وشارك في كتابته مع أحمد عدرة، أول عرض سينمائي في تاريخ السينما السورية تجارياً داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم الشريط عبر ١١٠ دقيقة أجواء معاصرة عن المجتمع السوري في ظل منعكسات الحرب على المجتمع والعلاقات بين الناس .

عن آفاق التجربة بين مدير عام المؤسسة العامة للسينما مهند إبراهيم : “السينما صورة، والكلمة لها معناها في فيلم أيام الرصاص الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما الذي يعرض الآن في المملكة العربية السعودية كأول فيلم سوري. هو فاتحة خير نتمنى أن تكون سوق رابحة ومحركة للسينما السورية، ونعد الجمهور السعودي العزيز بإطلالات سينمائية لاحقة لمجموعة من الأفلام السورية الحديثة”.

اسعدني خبر عرض الفيلم في المملكة السعودية وأثار عندي حالة انتظار لنتيجة هذه التجربة التي ارجو ان تحقق النجاح المتوخى …وشرف عظيم لي ان يكون فيلمي “ايام الرصاص ” هو الفيلم السوري الاول الذي يعرض تجاريا في صالات المملكة وكلي أمل ان ينال رضا الجمهور السعودي الذي اكن له كل التقدير والاحترام هذا ما قاله الفنان زيدان عن عرض فيلم أيام الرصاص في السعودية.

وحول محتوى الفيلم ورسالته اشار زيدان الى انه سبق وان عمل خلال سنوات الحرب في مجموعة من الافلام الروائية كممثل ومخرج بهدف التوثيق لتلك المأساة التي مر بها الوطن والتي خلفت آلاف الضحايا البشرية والخسائر المادية والاقتصادية.

ولفت زيدان الى ان التحضير لانجاز الفيلم استغرق وقتاً طويلاً حتى الوصول الى الصيغة النهائية للنص بصيغته الأدبية مبينا ان الفيلم ينتمي في بعض جوانبه الى نوع من افلام الجريمة مما تطلب الحذر في ان لايغيب محتوى الفيلم وقيمه المعرفية والجمالية لصالح التشويق فقط.

وعن صعوبات العمل بين زيدان ان ابرز الصعوبات تمثلت في الشرط الانتاجي الصعب للمؤسسة العامة للسينما كجهة انتاج غير ربحية تعمل على خلق نوعية جيدة من الافلام ضمن ميزانيات متواضعة مشيرا الى ان خطوات انجاز الفيلم استلزمت مشاركة مجموعة من الفنانين والفنيين المسكونين بالحماسة والرغبة في تحدي كل العوائق من اجل انجاز فيلم جيد .

وأوضح زيدان ان ايام الرصاص هو التجربة الاولى له كمخرج وممثل وشريك في كتابة السيناريو في ذات الفيلم وقال .. كانت مهمة معقدة ومرهقة وتطلبت مني جهدا مضنياً ولكن ولله الحمد وصلنا الى صيغة فيلم يقارب طموحنا.

من جهته الرئيس التنفيذي لشركة ” رواد ميديا ” المنتج ممدوح سالم قال .. ان العرض التجاري لفيلم “ايام الرصاص” في المملكة السعودية هو باكورة نتاج اتفاقية تعاون مع الموسسة العامة للسينما لتوزيع وتسويق الانتاج السينمائي السوري في منطقة الشرق الاوسط والعالم.

واضاف المنتج سالم.. يسعدنا أن نعلن عن توزيع اولى الأفلام السورية وهو فيلم “أيام الرصاص” بطولة وإخراج الفنان القدير أيمن زيدان. هذا الفيلم يمثل خطوة هامة في مسيرة السينما العربية، حيث يجسد قصة مؤثرة تعكس التحديات والآمال التي يواجهها الإنسان في رحلته الحياتية.

وأكد سالم ان الفنان أيمن زيدان، لا يحتاج إلى تعريف،و يعد من أبرز نجوم السينما والتلفزيون في العالم العربي، ويأتي فيلمه “أيام الرصاص” ليؤكد على موهبته الفذة في مجال الإخراج والتمثيل مبينا انه شركته تعمل لضمان أن يصل هذا العمل السينمائي المتميز إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، وذلك من خلال خطة توزيع شاملة تشمل العديد من الدول العربية والأجنبية.

وعبر سالم عن ثقته بأن الفيلم سيلاقي إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، ويبني تأثيراً كبيراً في تعزيز مكانة السينما العربية على الساحة العالمية منوهاً إلى أهمية تقديم المزيد من الأعمال الفنية الراقية التي تعكس ثراء وتنوع ثقافتنا العربية، ومتمنياً أن يستمتع الجمهور بمشاهدة “أيام الرصاص”.

شارك في الفيلم كلّ من الفنانين سعد مينا وحازم زيدان وغابرييل مالكي وسالي أحمد ولمى بدور وحسام سلامة ودلع نادر وغريس أحمر ويامن سليمان وتاتيانا أبوعسلي وقصي قدسية وهاشم غزال وسليمان شريبة وكمال قرحالي ونبيل مريش وخوشناف ظاظا وطارق بيطار والطفل إلكساندر سلوم، بينما يشارك كضيوف شرف كلّ من عبد الفتاح المزين وعلاء قاسم وجود سعيد.