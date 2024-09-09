بأكثر من 40 ألف تاجر وصناعي ورجل أعمال.. “إكسبو سورية” يختتم فعاليات دورته الأولى

بعد خمسة أيام من العروض والمنتجات المميزة التي تألقت فيها الصناعات السورية من مختلف القطاعات (النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية والمعدنية، والطبية والصيدلانية والفندقية، والبتروكيميائية، والجلديات، والإلكترونية والأجهزة المنزلية والمفروشات والصناعات البلاستيكية والحرفية وعدد من الشركات السياحية)، اختتمت الأمس فعاليات معرض الصادرات السورية “إكسبو سورية 2024”.

المعرض الذي احتضنته مدينة المعارض بدمشق على مساحة أكثر من 55 ألف متر مربع، وشاركت فيه أكثر من 600 شركة سورية، تجاوز فيه عدد زواره الـ40 ألف تاجر وصناعي ورجل أعمال.

بالمقابل، أجمع رجال الأعمال الأجانب، الذين بلغ عددهم أكثر من 3000 زائر من باكستان والصين والعراق والسعودية واليمن والأردن وليبيا ودول أخرى، على جودة المنتج السوري وميزته التنافسية وإتقان صناعته، وتم توقيع عشرات عقود التوريد والوكالات لخارج البلاد.

وانطلاقاً من النجاح الذي توج به “إكسبو سورية 2024″، والرسالة التي استطاع إيصالها ببدء تعافي العديد من القطاعات الإنتاجية، يسعى المنظمون جعله تقليداً سنوياً.

هذا وأقيم المعرض تحت رعاية رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال، المهند حسين عرنوس، وبدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وتنظيمٍ من قبل اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة والزراعة في سورية والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب ورابطة المصدرين السوريين.