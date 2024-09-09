بسبب نفاد الوقود.. مستشفيان في غزة يحذران من خروجهما من الخدمة

حذر مستشفيا الإندونيسي وكمال عدوان شمال قطاع غزة من خروجهما من الخدمة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل أقسامهما، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار ومنع إدخال الوقود.

ونقلت وكالة وفا عن مدير المستشفى الإندونيسي، مروان السلطان، أن قسم العناية المركزة وصل إلى طاقته القصوى ويمتلئ بالحالات الحرجة، وغرف العمليات تعمل على مدار الساعة دون توقف، إضافة إلى وجود 10 مرضى يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي، محذرا من أن المستشفى يواجه نقصاً حاداً في الوقود ما يهدد بوقف الخدمات الطبية بالكامل في حال استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود الأمر الذي قد يحكم على هؤلاء المصابين بالموت.

من جهة أخرى، حذر مستشفى كمال عدوان في بيان من خروجه من الخدمة خلال 48 ساعة بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية ،لافتاً إلى أن ذلك يشكل تهديداً كبيراً لحياة العديد من المرضى والمصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 339 يوماً وأزمة حادة تعيشها المرافق الصحية القليلة المتبقية في الخدمة نتيجة استمرار العدوان المدمر والحصار المشدد والمتواصل على شمال قطاع غزة، ورفض الاحتلال إدخال الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية.