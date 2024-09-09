حماة.. المواصلات الطرقية تعمل على إعادة فتح طريق عام مصياف وادي العيون

تعمل الورشات الفنية في فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحماة على إعادة حركة السير في طريق عام مصياف وادي العيون التي تعطلت أمس جراء العدوان الإسرائيلي على المنطقة.

مديرة فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حماة، صفاء نعامة، في تصريح لوكالة سانا، أن الورشات الفنية لدى الفرع، بمؤازرة ورشات مديرية الخدمات الفنية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، تعمل على إعادة فتح الطريق، وخلال هذه الأعمال تم تحويل السير والحركة المرورية من الرصافة إلى البيضه مروراً بقرية البستان.

ودعت نعامة مستخدمي الطريق للتقيد بالتحويلات والتعليمات المرورية ريثما تتم معالجة الأضرار وإعادة فتح الطريق مجدداً، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي ألحق أضراراً كبيرة في الطريق، وفي البنى التحتية من شبكات المياه والهاتف والصرف الصحي، حيث تسبب بإحداث حفرة بجسم الطريق بعمق 7 أمتار وامتداد 30 متراً.

تجدر الإشارة إلى أن طريق عام مصياف وادي العيون يعد حيوياً، ويربط محافظتي حماة وطرطوس عبر عدة نقاط ومناطق مهمة، منها مصياف ووادي العيون والشيخ بدر.