عن مدينة موسكو.. “روسيا الموحدة” يفوز بغالبية المقاعد في انتخابات مجلس الدوما

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أنه وبعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، بما فيها التصويت الإلكتروني والورقي، فاز ممثلو حزب “روسيا الموحدة” بـ 38 مقعداً في مجلس الدوما لمدينة موسكو.

وفي مؤتمر صحفي، ذكرت اللجنة أن مرشحي الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية حلوا ثانياً بحصولهم على 3 مقاعد، فيما حصل حزب “روسيا العادلة – من أجل الحقيقة” على مقعد واحد، وحزب “الناس الجدد” على مقعد واحد، والمرشحون المستقلون على مقعدين، بينما فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي وحزب “شيوعيو روسيا” وحزب البيئة الروسي في الحصول على أي مقعد في مجلس دوما موسكو.

وذكرت اللجنة أن أكثر من 3 ملايين و151 ألفاً من سكان موسكو شاركوا في الانتخابات، صوت أكثر من 3 ملايين و9 آلاف منهم إلكترونياً، واستخدم أكثر من 142 ألف ناخب ورقة الاقتراع لتبلغ نسبة المشاركة حوالي 41 بالمئة.

وأجريت انتخابات نواب مجلس الدوما في دورته الثامنة في العاصمة الروسية في الفترة من الـ 6 إلى الـ 8 من أيلول الحالي، كما أجريت في موسكو أيضاً انتخابات النواب في ثماني مناطق بلدية في مدينة موسكو، وفي منطقة كوركينو البلدية الجديدة.

وأعلن رئيس فريق عمل الغرفة الاجتماعية العامة في روسيا والمعني بالرقابة العامة على التصويت مكسيم غريغورييف أن الانتخابات في روسيا الاتحادية جرت دون أي انتهاكات، حيث أكد المراقبون شفافية جميع الإجراءات الانتخابية.