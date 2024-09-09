مصياف.. أضرار بمشاريع المياه جراء العدوان الإسرائيلي

أدى العدوان الإسرائيلي على منطقة مصياف إلى أضرار بمشاريع المياه في المنطقة، وانقطاع التغذية الكهربائية لآبار الجريفات التي تغذي مدينة مصياف وآبار خان جلميدون ومدينة سلحب.

وزارة الموارد المائية ذكرت أن العدوان الصهيوني على منطقة مصياف أدى إلى أضرار لمشاريع المياه في المنطقة تمثلت في تخريب خطوط الضخ والإسالة الرئيسية بأقطار (315مم- 180مم- 160مم) باتجاه خزان مصياف الأرضي، وانقطاع خط التغذية الكهربائية لآبار خان جلميدون وآبار مدينة سلحب.

وبينت الوزارة أن العمل جار لإصلاح الأضرار وإعادة خدمة منظومة مياه الشرب بالسرعة الكلية، حيث تمت إعادة مشروع الجريفات إلى الخدمة بعد انتهاء أعمال صيانة الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الصهيوني، وتمت إعادة التغذية الكهربائية للمشروع.

وكان العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان استهدف عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى ارتقاء 16 شهيداً و36 جريحاً 6 منهم بحالة خطرة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات بعدة مناطق بريف مصياف.