السورية للاتصالات تعيد خدمات الاتصالات والانترنت لمصياف

أعادت الشركة السورية للاتصالات خدمات الاتصالات والإنترنت لجميع المراكز الهاتفية ووحدات النفاذ الضوئية التي تضررت من العدوان الإسرائيلي على منطقة مصياف، وهي مراكز اتصالات المرحة ووادي العيون وشيحة مصياف، باإلإضافة لوحدات النفاذ الضوئية بقرى النقير و المعيصرة و السنديانة وعين الكرم و بيرة الجرد و عين شمس و بشاوي و الرصافة.

وذكرت الشركة على حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الفرق الفنية تمكنت من إعادة الخدمة لحوالي 6000 خط هاتفي و 3000 بوابة إنترنت في المراكز والقرى المذكورة بعد تأمين الكابلات والتجهيزات الفنية البديلة المطلوبة لإعادة الخدمة.