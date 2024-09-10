مجلس الشعب يطالب الاتحادات والمجالس البرلمانية بإدانة الاعتداء الصهيوني على مصياف

أدان مجلس الشعب بشدة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي كان آخرها أول أمس الاعتداء الغادر الذي استهدف عدداً من المناطق الآهلة بالسكان المدنيين في مدينة مصياف، وأسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وإلحاق أضرار وخسائر مادية كبيرة في ممتلكات وأرزاق المواطنين الأبرياء وتدمير شبكات البنى التحتية في المنطقة ومحيطها.

وفي بيان له، ذكر المجلس أن هذا الاعتداء السافر، الذي يضاف إلى سجل الكيان الصهيوني الحافل بالإجرام منذ نشأته المشؤومة القائمة على الإرهاب والقتل والتشريد، إنما يشير بوضوح لا يقبل الشك إلى السعي المتواصل لدى الكيان الإسرائيلي لجر المنطقة إلى مزيد من الفوضى والنزاع وتصعيد الأوضاع فيها وتوسيع دائرة ممارساته الإجرامية بدعم لا محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائه الغربيين على مرأى ومسمع من العالم أجمع وفي صمت مريب منه.

وأضاف البيان: إن مجلس الشعب يطالب جميع الاتحادات والمنظمات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، والمجالس والبرلمانات الوطنية بإدانة هذا العمل الإجرامي واستنكاره انطلاقاً من مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية والضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني الغاشم لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية والتي تعد خير شاهد على الانتهاكات الصارخة التي تمارسها “إسرائيل” وحلفاؤها الغربيين ضد أبسط قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وحقوق مواطنيها في العيش بأمن وسلام واستقرار غير آبهين بعواقب أفعالهم الإجرامية.