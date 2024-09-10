وزير الأشغال اللبناني يرحب بقرار سورية تخفيض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق 50%

رحب وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور علي حمية بقرار سورية تخفيض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس والمحملة بمختلف أنواع البضائع بمقدار 50%.

وقال حمية، في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار جاء تتويجاً لمسار اجتماعات ونقاشات جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضية ومراعاة للمصالح المشتركة بين الدولتين اللبنانية والسورية ووفقاً للقوانين المصدق عليها بينهما، مشيراً إلى استمرار العمل لتفعيل كل الاتفاقيات المعقودة بين البلدين الجارين.

ولفت إلى أن لبنان سيسعى خلال جلسة مجلس وزراء النقل العرب التي ستعقد الشهر المقبل في مصر إلى تفعيل اتفاقية النقل بالعبور واتفاقية الشحن بين الدول العربية جميعاً والعمل تدريجياً لتفعيل العلاقات وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.

وكان مدير النقل الطرقى في وزارة النقل، المهندس سامى سليمان، أكد، أمس، أن القرار السوري يهدف لتشجيع حركة الترانزيت والمرور عبر سورية انطلاقا من موقعها الجغرافي المهم، مبينا أنه سيتم تقييم الجدوى الاقتصادية للقرار بعد 3 أشهر من بدء التطبيق.