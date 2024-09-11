التجربة السورية والعربية.. ضمن محاور مؤتمر التأريخ الشفوي في 23 أيلول بسلطنة عمان

على مدى ثلاثة أيام ستكون سلطنة عمان في الـ 23 من أيلول على موعد مع وقائع المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي “المفهوم و التجربة عربياً” بمشاركة و حضور مؤسسات وهيئات ومراكز وثائقية عربية وعالمية.

المؤتمر المنعقد بالتعاون بين كل من هيئة الوثائق و المحفوظات الوطنية في سلطنة عمان و مؤسسة وثيقة وطن في الجمهورية العربية السورية سيحضره أكاديميون و باحثون متخصصون في التأريخ الشفوي و حفظ الوثائق إضافة لطلبة تعليم عال مهتمين بالعلوم الإنسانية و الاجتماعية.

الباحثون السوريون المشاركون والذين يمثلون مؤسسات حكومية وخاصة سيقدمون محاضرات وأبحاثا ضمن عدة محاور بدءاً من محاولات تدوين التأريخ الشفهي في سورية ووصولاً إلى المستوى العربي.

كما سيتم تخصيص شرح عن تجربة مؤسسة وثيقة وطن منذ تأسيسها والمشاريع التي تم تنفيذها في مجال التأريخ الشفوي و حفظ التراث الشعبي و تأثيره في السلوك الاجتماعي و ستخصص جلسات عن دور المؤسسات السورية في مجال التوثيق و حفظ التراث السوري بكافة أشكاله.

وسيقدم أكاديميون سوريون دراساتهم عن آليات استخدام التأريخ الشفوي في العملية التعليمية علماً أن المؤسسات السورية سباقة في هذا المضمار و تجربة المجتمع السوري في مجال حفظ التراث و التوثيق ستكون عاملاً ملهماً و هاماً في تنفيذ الهدف الرئيسي لمؤتمر التأريخ الشفوي المتمثل بتطوير التأريخ الشفوي على المستوى العربي و إيصاله ليكون حالة ثقافية مجتمعية ووطنية.