جنوب أفريقيا ستقدم مذكرة تثبت تورط “إسرائيل” بجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا أنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في فلسطين.

وأكدت الرئاسة، في منشور على موقعها الرسمي، أن “هذه القضية التي رفعتها في كانون الأول الماضي ضد الكيان الإسرائيلي ستستمر إلى أن تصدر المحكمة حكمها”، داعية هذا الكيان إلى الالتزام بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن.

ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية كانون الأول الماضي إلى محكمة العدل الدولية، وتقدمت بشكوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في عدوانها على القطاع.

هذا وكان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، حث، في ختام أعمال دورته العادية الـ162، محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل بموضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية استمرار عدوانه الوحشي على غزة.