14 شهيداً في قصف للاحتلال على طوباس وجباليا

تشهد مدينة طوباس اقتحاماً واسعاً لأطرافها وأحيائها، منذ الفجر، حيث أعلنت قوات الاحتلال حظر التجوال في المدينة، ونشرت حواجزها العسكرية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة، إضافة إلى محاصرة مستشفى شمال المدينة ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليه.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد 5 منهم، في حين عرقلت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الموقع المستهدف.

في المقابل، أفادت الوكالة بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في بلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين، وفقدان آخرين، كما شهد مخيما البريج والنصيرات وسط القطاع ومدينة خان يونس جنوبه قصفاً مدفعياً مكثفاً.

وكان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، فجر أمس، مجزرة بقصفه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً و60 جريحاً وعشرات المفقودين.