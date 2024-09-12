تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية، ومعتدلاً ليلاً بشكل عام، ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

هذا وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها/55 كيلو متراً بالساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.