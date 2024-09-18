الصحة اللبنانية: نحو 3000 جريح حصيلة العدوان السيبراني الإسرائيلي على لبنان

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس الأبيض، أن عدد الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي السيبراني، الذي تعرض له لبنان، أمس، وصل إلى نحو 3 آلاف جريح، تم استقبالهم في المستشفيات، مشيراً إلى أنه سيعلن الحصيلة النهائية للشهداء والجرحى خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الوزير قوله في تصريحات له “نعمل على آلية سريعة لبدء تحويل الإصابات بين المستشفيات وإبقائها على جهوزية عالية”، موضحاً أنه “قد نضطر إلى نقل بعض الجرحى إلى المستشفيات التخصصية للعلاج في الخارج نظراً لحالتهم الصحية”.

وعبر الوزير الأبيض عن التقدير لكل الدول الشقيقة، ومنها سورية ومصر وإيران التي عرضت المساعدة وسترسل شحنات تباعاً إلى لبنان، موضحاً أنه تم استقبال أول شحنة مساعدات بعد العدوان الإسرائيلي من حكومة العراق، حيث وصل إلى مطار بيروت 20 طبيباً وعاملاً صحياً من العراق، إضافة إلى أكثر من 15 طناً من المساعدات.