وزارة الخارجية تعلن أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في مسابقة تعيين 25 دبلوماسياً

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة المعلن عنها في تموز الماضي لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين في الوزارة.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أن أسماء المقبولين صدرت في القرار66، وأنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين في لوحة الإعلانات لوزارة الخارجية والمغتربين، وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والمغتربين وعلى الموقع الإلكتروني للمعهد الدبلوماسي.

وبينت الوزارة في إعلانها أنه يحق لمن لم يرد اسمه في القرار التقدم بطلب اعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، حيث تقدم الطلبات إلى ديوان الوزارة على أن يتم البت فيها خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلبات.

وأشار الإعلان إلى أن امتحانات المرحلة الأولى “مرحلة اختبار القدرات الذاتية والسمات الشخصية” تجري في وزارة التنمية الإدارية ابتداء من يوم الأحد الـ 13 من تشرين الأول القادم من الساعة التاسعة صباحاً في نافذة التدريب الإلكتروني – مركز خدمة الموارد البشرية جانب فندق الشام، حيث سيتم إجراء اختبار مؤتمت على الحاسب، ويوزع فيه المتقدمون المقبولون على مجموعات، ويتم توزيع المجموعات على أيام محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا وفق برنامج زمني واضح.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على المستجدات المتعلقة بتفاصيل الامتحانات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والمغتربين وعلى الموقع الإلكتروني للمعهد الدبلوماسي.