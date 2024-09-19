القضاء على 6 إرهابيين من “داعش” في كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم القضاء على 6 إرهابيين من عناصر تنظيم “داعش”، أحدهم إرهابي خطير، في ضربات جوية ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قيادة العمليات أنه بمتابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من شهرين من قبل عناصر جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبجهد فني ومراقبة وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات اف16 اليوم ثلاث ضربات موجعة أسفرت عن مقتل مجموعة إرهابية تتكون من ستة عناصر، بينهم الإرهابي عمر صلاح نعمة أحد أخطر متزعمي تنظيم “داعش”.

وأضافت القيادة: إن “جهاز المخابرات نفذ في أعقاب الاستهداف عملية مداهمة وتفتيش للمكان بالاشتراك مع قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، حيث تم العثور على جثث الإرهابيين وعدد من الأحزمة الناسفة والأسلحة والمعدات الفنية وهواتف مختلفة كانت تستخدم من قبلهم”.

وفي السياق، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة مجرمين، لانتمائهم إلى عصابات “داعش” الإرهابية شاركوا في عمليات ضد القوات الأمنية في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، وذلك تحقيقاً لغايات إرهابية بغية بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين الأبرياء”.