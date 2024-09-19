بمشاركة سورية… المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية يبدأ أعماله في طهران

بمشاركة سورية، بدأت الدورة الـ 38 من المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية أعمالها اليوم في طهران، وذلك تحت عنوان “التعاون الإسلامي لنيل القيم المشتركة مع التركيز على القضية الفلسطينية”.

ويشارك في المؤتمر سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب، و2500 شخص من الشخصيات المدنية والعسكرية، وكذلك جمع من نخبة ومفكري البلدان الإسلامية، وسيلقي أكثر من 230 عالما دينيا ومثقفا كلمات في 16 اجتماعاً افتراضياً ممن لم يتمكنوا لأسباب مختلفة من المشاركة حضورياً في المؤتمر.

وتلقت أمانة المؤتمر أكثر من 313 مقالاً، 44 منها من 17 بلداً أجنبياً، ومن المقرر إصدار خلاصة المقالات في كتيب، كما سيتم في مؤتمر هذا العام عرض 12 كتاباً في مجال وحدة العالم الإسلامي.