شهداء برصاص الاحتلال جنوب جنين

استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلاً في البلدة وقصفته بالقذائف، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان وإصابة 4 آخرين.

هذا ومنع جنود الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، من أجل إسعاف الجرحى وانتشال جثامين الشهداء واعتلوا سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش، ثم فجروا المكان، كما أطلقوا نابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلبة من مدرسة قباطية بحالات اختناق.