الأبيض: 31 شهيداً و 68 جريحاً في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ببيروت

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض أن عدد ضحايا العدوان الذي شنّه طيران العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت أمس ارتفع إلى 31 شهيداً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الأبيض قوله في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الصحة العامة: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية بلغ 31 شهيداً بينهم ثلاثة أطفال وسبع نساء ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء بينما بلغ عدد الجرحى 68 جريحاً بينهم حالتان حرجتان.

وحول ضحايا التفجيرات الإسرائيلية العدوانية لأجهزة لاسلكية في لبنان قال الأبيض إن عدد الشهداء ارتفع إلى 39 شهيداً إضافة إلى آلاف الجرحى وهو ما يرفع العدد الإجمالي لشهداء الهجمات السيبرانية الإسرائيلية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين والاعتداء أمس على الضاحية إلى سبعين شهيداً.