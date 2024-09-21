المقاومة اللبنانية تستهدف أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي وتحقق إصابات مباشرة

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة فى بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا صباح اليوم موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وفي بيان آخر، قالت المقاومة: إنه “رداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مقاتلونا بصلية صاروخية من طراز كاتيوشا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع للعدو الصهيوني في ثكنة بيريا”.‏

إلى ذلك استهدفت المقاومة بصواريخ الكاتيوشا مركز تموضع كتيبة استطلاع 631 التابع للواء غولاني الإسرائيلي في ثكنة ‏راموت نفتالي، ‏كما استهدفت بالأسلحة ‏الصاروخية ثكنة زرعيت وأصابتها إصابة مباشرة. ‏