المقاومة اللبنانية تستهدف أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي وتحقق إصابات مباشرة
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة فى بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا صباح اليوم موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.
وفي بيان آخر، قالت المقاومة: إنه “رداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مقاتلونا بصلية صاروخية من طراز كاتيوشا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع للعدو الصهيوني في ثكنة بيريا”.
إلى ذلك استهدفت المقاومة بصواريخ الكاتيوشا مركز تموضع كتيبة استطلاع 631 التابع للواء غولاني الإسرائيلي في ثكنة راموت نفتالي، كما استهدفت بالأسلحة الصاروخية ثكنة زرعيت وأصابتها إصابة مباشرة.