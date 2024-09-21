 بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي في سلطنة عمان

بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن الدكتورة بثينة شعبان وعدد من المؤسسات السورية، ينعقد الإثنين القادم في سلطنة عمان المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي برعاية محافظ مسقط “سعود بن هلال بن حمد”.

ويستمر المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان “المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي.. المفهوم والتجربة عربياً” لمدة ثلاثة أيام، وذلك في فندق “غراند ميلينيوم” بمنطقة الخوير في مسقط.

وسيخصص اليوم الأول من المؤتمر للمحاضرات النظرية، واليوم الثاني لورشات العمل لباحثين سوريين وعرب ودوليين، أما اليوم الثالث والأخير فسيكون لصدور التوصيات المستقبلية الخاصة بتطوير تجرية التأريخ الشفوي والتعاون على المستوى العربي لتحقيق هذا الهدف.

وإلى جانب مؤسسة وثيقة وطن يشارك في المؤتمر كل من الأمانة السورية للتنمية وجامعة دمشق ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام السورية.