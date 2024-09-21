وزارة التعليم العالي تصدر نتائج الاختبارات المعيارية لمفاضلات القبول الجامعي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج الاختبارات المعيارية للشهادة الثانوية الخاصة بمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2024- 2025.

وتضمن إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه نتائج اختبارات (اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية والإعلام والعلوم الصحية والعلوم السياسية والتمريض ومدارس التمريض والرياضة ومعهد الآثار والمتاحف والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية).

وبينت الوزارة أنه أصبح بإمكان الطلاب الناجحين التقدم برغباتهم إلى مفاضلات القبول الجامعي، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها الإلكتروني وقناتها على التلغرام.