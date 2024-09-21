22 شهيداً ضحايا مجزرة جديدة للاحتلال في غزة

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم مجزرة جديدة في غزة راح ضحيتها 22 شهيداً وعشرات الجرحى، ضمن عدوانه المتواصل على القطاع لليوم الـ 351.

وذكرت وكالة وفا أن 20 فلسطينياً استشهدوا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما أصيب آخرون جراء استهداف مدرسة الفلاح بالحي ذاته.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 72 الماضية 12 مجزرة في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 119 شهيداً و 209.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 351 على القطاع ارتفع إلى 41391 شهيداً و 95760 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.