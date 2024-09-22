سمحت الولايات المتحدة الامريكية استخدام أول لقاح على شكل رذاذ للأنف لقاح “فلوميست ” ويمكن للشخص أخذه بنفسه من دون الحاجة إلى مساعدة متخصص في المجال الصحي ،وسيكون هذا اللقاح متاحا في الأسواق أول الخريف المقبل .

ولقاح “فلوميست” من إنتاج مجموعة “أسترازينيكا”، وكانت أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (أف دي إيه) منذ سنوات عدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و49 عاماً.

وبما أنّ الأطفال لا يستطيعون أخذ اللقاح بأنفسهم، يمكن لأحد أفراد عائلتهم أو أي متخصص في المجال الصحي أن يوفّره لهم.

ورحّب بيتر ماركس، المسؤول في “إف دي إيه” بهذا الخيار الجديد “لتلقّي لقاح آمن وفعّال ضد الانفلونزا الموسمية، ومن المحتمل أن يكون أكثر عملية ومرونة ومُتاحاً بصورة أكبر للأفراد والعائلات”.

بدورها قالت إيسكرا رايك، من “أسترازينيكا”، إن هذا الترخيص يُعدّ “خطوة مهمة نحو جعل اللقاحات مُتاحة بشكل أكبر”.

وأوضحت “أسترازينيكا” أنّ هذا الخيار سيكون متاحاً اعتباراً من الخريف المقبل.

وسيتضمّن اللقاح تعليمات لاستخدامه سبق أن خضعت لتقييم في دراسة للتأكد من أنها سهلة الفهم.

ومن المحتمل أن يُسجَّل تأثير جانبي رئيسي للقاح الذي يحتوي على “فيروس حي موهن”، هو الحمى عند الأطفال من عمر 2 إلى 6 سنوات.

وسبق أن وُزّعت نحو 200 مليون جرعة في مختلف أنحاء العالم، بحسب “أسترازينيكا