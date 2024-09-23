سورية تعرب عن تعاطفها المخلص مع إيران إثر انفجار بمنجم في مدينة طبس

أعربت سورية عن تعاطفها المخلص مع إيران، إثر الانفجار الذي حدث في منجم بمدينة طبس التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من العاملين في المنجم، مؤكدة أن الشعب الإيراني سيتجاوز هذه المحنة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه: تعرب الجمهورية العربية السورية قيادةً وشعباً عن تعاطفها المخلص مع قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثر الانفجار الذي حدث في منجم في مدينة /طبس/ التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من العاملين في المنجم.

كما تتقدم سورية بأحر التعازي إلى الشعب الإيراني وقيادته، وخاصةً لعائلات الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

تثق الجمهورية العربية السورية بأن الشعب الإيراني الصديق سيتجاوز هذه المحنة وسيتابع مسيرة الإنتاج والبناء والإنجازات التي حققها في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.