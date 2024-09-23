مئة شهيد في حصيلة أولية لمجازر العدو الإسرائيلي في القرى والبلدات اللبنانية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ صباح اليوم أدى في حصيلة أولية لارتقاء 100 شهيد وإصابة أكثر 400 شخص بجروح.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مئة شخص وإصابة أكثر من400 جريح، وغالبية الشهداء والجرحى هم أطفال ونساء ومسنون ومسعفون”.

واستهدف العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان منذ صباح اليوم المنازل والمباني السكنية في القرى والبلدات على امتداد الجنوب والبقاع الغربي وصولا إلى الشمال مرتكباً العديد من المجازر بحق المدنيين.

وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية أن المدنيين في بيوتهم ومنازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم كانوا هدف العدوان الجوي الإسرائيلي.