الخارجية الصينية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان

ندد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالهجمات العشوائية التي تنفذها قوات الكيان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مؤكداً دعم الصين القوي والثابت للبنان في الحفاظ على سيادته.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله أمس خلال لقائه نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “إن الصين تدعم لبنان بحزم في الحفاظ على سيادته وأمنه وكرامته الوطنية”.

وأضاف وانغ: “في إطار الصداقة التقليدية الطويلة بين الصين ولبنان تقوم بكين بمتابعة التطورات الأخيرة في المنطقة عن كثب، ولا سيما التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة لأجهزة الاتصالات اللاسلكية في أنحاء لبنان، وهي تعارض بشدة هذه الاعتداءات العشوائية ضد المدنيين”.

وندد الوزير الصيني بهذه الغارات، وقال: “إن الصين تدين بشدة أي انتهاك للمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية”، مضيفاً:”بغض النظر عن كيفية تغير الوضع، سنقف دائماً إلى جانب العدالة، إلى جانب أشقائنا العرب، بمن فيهم لبنان”.

وشدد وانغ على ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي ويرسل رسالة واضحة بضرورة وقف الحرب والتصعيد، وقال: “إن القوة المسلحة لا تمثل الحقيقة، ولا تؤدي إلا إلى تقويض السلام”.

بدوره، شكر بوحبيب الوزير وانغ على موقف الصين الواضح والداعم للبنان في الأمم المتحدة وفي مناسبات أخرى متعددة الأطراف، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة والعدوان الإسرئيلي المتمادي، وشدد بوحبيب على أن لبنان البلد مصر على الحفاظ على سيادته واستقلاله تحت مظلة الأمم المتحدة.