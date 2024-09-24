خلال اجتماعهم التشاوري السنوي.. وزراء الخارجية العرب يدينون العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان

أدان الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الأراضي اللبنانية، ولا سيما الاعتداءات الوحشية أمس، والتي أدت إلى استشهاد نحو 492 شخصاً.

وتناول الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أمس تطورات الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها “إسرائيل” على غزة، وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان.

وأكد الوزراء في هذا السياق على التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعباً، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد، محملين الكيان الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الخطير، وحذروا من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

واتفق الوزراء علي أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام القادمة بغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري.