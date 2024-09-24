وزارة التعليم العالي تمدد فترة قبول الطلبات لتعادل الشهادات غير السورية حتى الغد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد فترة قبول الطلبات لتعادل الشهادات غير السورية “الدورة الامتحانية الثانية لعام 2024” في مديرية تعادل الشهادات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم غد.

وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التمديد يشمل حملة شهادات الإجازة في الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان وهندسة العمارة والهندسة المعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية من حملة الإجازة في “العلوم الصحية والقبالة والتمريض والتقانات الحيوية وتخصص السمع والنطق والطب البيطري ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.