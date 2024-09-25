أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط مع إعادة المستثمرين تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على دعم الاقتصاد بما يكفي لدفع المزيد من نمو الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

العقود الآجلة لخام برنت تراجعت حوالي 17 سنتاً أي 0.2% إلى 75 دولاراً للبرميل، كما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً ليسجل 71.32 دولاراً للبرميل.

وكانت مصادر بالسوق ذكرت، أمس، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، ما يؤثر على سعر النفط بشكل واضح.