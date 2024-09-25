الأونروا تحذر من مأساة ثلاثية بسبب توسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن المنظمة باتت تواجه مأساة ثلاثية، بعد أن وسعت “إسرائيل” اعتداءاتها على لبنان.

وفي حديث لوكالة فرانس برس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ذكر لازاريني: “إن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرض لها لبنان منذ الإثنين جعلت من هذا البلد منطقة عمليات نشطة ثالثة تضاف إلى منطقتي غزة والضفة الغربية، موضحاً أن هذا يعني أن ثلاث مناطق عمليات ستصبح حالات طوارئ إنسانية، ما يعني مأساة ثلاثية”.

ولفت إلى أن الخوف هو أننا نتجه نحو حرب شاملة… هناك قلق آخر يتمثل في أن تصبح أجزاء من لبنان مثل غزة، مبيناً أن الوكالة التي تعاني أصلاً من عجز مالي حاد باتت بفعل التصعيد الراهن من “إسرائيل” ترزح تحت ضغوط إضافية.

وكانت الأونروا أوقفت بعض عملياتها في لبنان، في ظل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية الكثيفة، إذ حولت بعضاً من مدارسها إلى ملاجئ لمئات اللبنانيين الذين نزحوا من جنوب البلاد.