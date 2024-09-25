المقاومة اللبنانية تستهدف مقر الموساد في (تل أبيب)

أعلنت المقاومة اللبنانية أنها ‏استهدفت بصاروخ باليستي من طراز “قادر 1” مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في ضواحي (تل أبيب).

وقالت المقاومة في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌‏، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، أطلقت المقاومة صباح اليوم عند الساعة السادسة والنصف صاروخاً ‏باليستياً من نوع “قادر 1″، مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب، وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.

وفي بيان آخر، ذكرت المقاومة: إن مقاتليها استهدفوا قاعدة “إيلانيا” شمال فلسطين المحتلة بصلية من صواريخ “فادي 1”.

وتأتي هذه العمليات رداً على المجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي على مدى الأيام الماضية بحق المدنيين اللبنانيين الأبرياء، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.