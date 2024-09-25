بالطيران المسير.. المقاومة العراقية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي قرب غور الأردن وفي الجولان المحتل وشمال الأراضي المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “إنه استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في فلسطين، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ هاجم مقاتلونا اليوم بالطيران المسير هدفاً قرب غور الأردن بأراضينا المحتلة”.

وفي بيان مماثل، أعلنت المقاومة العراقية إصابة هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير وفي الجولان المحتل، مؤكدة استمرار العمليات ضد العدو بوتيرة متصاعدة.