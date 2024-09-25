خلال محاضرة في الأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية العمانية… شعبان: لا بديل عن التفاهمات وإيجاد المصالح المشتركة بين الدول العربية

أكدت المستشارة السياسية في رئاسة الجمهورية، الدكتورة بثينة شعبان، أن قراءة السياق التاريخي للأحداث وبدايات الهيمنة الغربية تمكننا من فهم ما يسعى إليه الغرب والكيان الإسرائيلي، مشددة على أنه لا بديل عن التفاهمات وإيجاد المصالح المشتركة بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال محاضرة للدكتورة شعبان بعنوان “أين تتجه منطقتنا والعالم ولماذا”، قدمتها بناء على دعوة من الأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية العمانية في مسقط.

وتحدثت الدكتورة شعبان في محاضرتها عن ضرورة قراءة السياق التاريخي للأحداث للوصول إلى فهمها حالياً، فمعرفة بدايات محاولات الهيمنة الغربية توصلنا لفهم ما يسعى الغرب ومعه الكيان الإسرائيلي للوصول إليه اليوم.

وشددت على أنه لا بديل عن التفاهمات وإيجاد المصالح المشتركة، لأن كل عداء أو شقاق بين الدول العربية يضر بالجميع، مؤكدة ضرورة العمل ضمن التحالفات والحفاظ عليها.

وأشارت المستشارة السياسية إلى سعي الغرب الممنهج لتشويه صورة المرأة العربية وإضعاف حضورها، موضحة أنها لطالما اهتمت بمتابعة تطور حضور المرأة في كل المجالات المجتمعية والسياسية على المستوى العربي.

وفي سياق حديثها عن الداخل السوري، أوضحت الدكتورة شعبان أن دور الكوادر الدبلوماسية والوطنية السورية كان مهماً جداً في الحفاظ على تماسك سورية، علماً أن معظم هذه الكوادر تعرض للضغوط والترهيب في محاولات للغرب لضرب السيادة السورية والعيش المشترك في سورية.

وكانت الجلسة المنعقدة في وزارة الخارجية العمانية بإدارة رئيس الدائرة العربية في الخارجية العمانية السفير فيصل بن عمر المرهون، وبحضور السفير السوري في سلطنة عمان الدكتور إدريس ميا، ورئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية حمد بن محمد الضوياني، وحشد من الكوادر الدبلوماسية العمانية، إضافة إلى عدد من أعضاء الوفد السوري المشارك في المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي، ومن السفارة السورية في سلطنة عمان.