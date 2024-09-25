سوسان يبحث مع مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للسياحة سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور أيمن سوسان، سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية، صباح اليوم، سامر الخراشي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط.

وبحث الجانبان سبل التعاون بين المكتب الإقليمي للمنظمة ووزارة السياحة السورية في كافة المجالات المتعلقة بالشأن السياحي، حيث أعرب الخراشي عن الاستعداد لإقامة أفضل أشكال التعاون مع سورية.

الدكتور سوسان أكد على الاهتمام الذي توليه سورية للشأن السياحي والمحفزات التي تتيحها في مجال الاستثمار السياحي، وخاصة أن عوامل الجذب السياحي متعددة في سورية، ومن شأن التعاون مع المكتب الإقليمي تعزيز ورفد الجهود السورية في هذا الشأن وخاصة على صعيد تأهيل الكوادر العاملة في القطاع السياحي والترويج للسياحة بمختلف أشكالها.