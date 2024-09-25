لاستقبال الوافدين من لبنان.. وزير الصحة يؤكد رفع الجاهزية في المشافي والمعابر الحدودية

أكد وزير الصحة، الدكتور أحمد ضميرية، رفع حالة الجاهزية في كافة المنشآت الصحية والنقاط الطبية على المعابر الحدودية مع لبنان؛ لاستقبال جميع الحالات الوافدة، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وخلال اجتماع عقد، اليوم، في مبنى الوزارة مع المديرين المعنيين، بحث الوزير ضميرية آلية التعامل مع الوافدين، وتقديم الدعم الكامل للمتضررين والتركيز على المتطلبات الصحية.

وأوضح أهمية تقديم كامل الخدمات الصحية في النقاط الطبية الموجودة على المعابر الحدودية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية الأولية كاللقاح والعناية بالحوامل والأطفال

وأشار وزير الصحة إلى ضرورة التنسيق المستمر مع مديري الصحة لتحديد جداول توزيع للمستلزمات والأدوية خلال المرحلة الحالية.