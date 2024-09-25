مديرية الإعلام في مجلس الوزراء تؤكد عدم وجود أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور الجلالي

أكدت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، ليس لديه حالياً أي صفحة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها.

وفي بيان على قناة المجلس الرسمية في التلغرام، دعت مديرية الإعلام المواطنين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الحذر من عدة صفحات ظهرت مؤخراً باسم الدكتور الجلالي، تطلب من الجمهور الانضمام إليها ومتابعتها تحت عناوين مختلفة.

وشددت على أن منصات رئاسة مجلس الوزراء (الموقع الالكتروني، صفحة الفيسبوك، قناة يوتيوب، تويتر، انستغرام، تلغرام) بالإضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية، هي المصدر الأساسي والوحيد لكل ما يُنشر أو يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وختمت المديرية بيانها بالقول: تُعيد مديرية الإعلام التأكيد على ترحيبها بأن تستقبل عبر بريد صفحة الفيسبوك، أو عبر منبر المواطن على الموقع الالكتروني، جميع الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالمصلحة العامة، لتتم متابعتها مع الجهات صاحبة الاختصاص.