مراسم تسليم واستلام في وزارة الإعلام

بعد أداء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد، جرت اليوم في وزارة الإعلام مراسم التسليم والاستلام بين وزيري الإعلام السابق الدكتور بطرس الحلاق، والوزير الجديد زياد غصن، وتمت المراسم بحضور معاون وزير الإعلام، ومديري المؤسسات الإعلامية والمديرين المركزيين في وزارة الإعلام.

وأشار الوزير غصن إلى الجهود التي بذلها الدكتور الحلاق وجميع كوادر الوزارة والمؤسسات التابعة لها خلال المرحلة الماضية، معبراً عن شكره للدكتور الحلاق عما قدمه، ومؤكداً أنه ستتم متابعة العمل في الإطار المؤسساتي.

بدوره أوضح الدكتور الحلاق أن عملية التغيير هي حالة صحية تجري بشكل طبيعي في إطار العمل المؤسساتي، وأشاد بجهود جميع العاملين في كل مفاصل العمل الإعلامي الذين عملوا بصدق وإخلاص خلال الفترة الماضية رغم الصعوبات والتحديات.