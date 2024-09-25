مظاهرات في مدن أمريكية احتجاجاً على دعم واشنطن المستمر لـ(إسرائيل)

تظاهر محتجون في عدد من المدن الأمريكية تنديداً بالدعم العسكري الأمريكي لـ “إسرائيل” التي تواصل عدوانها على غزة ولبنان، مطالبين بفرض حظر على تصدير الأسلحة لهذا الكيان.

ونقلت وكالة رويترز عن تحالف “أنسر” المناهض للحرب قوله في بيان: “إن متظاهرين تجمعوا في هيرالد سكوير في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وسان أنطونيو وفينيكس، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووقف الاعتداءات على لبنان”.

وأضاف البيان: “إن هجمات “إسرائيل” على لبنان والحصار والإبادة الجماعية في غزة مستمرة، بسبب الكم الهائل من القنابل والصواريخ والطائرات الحربية التي قدمتها الحكومة الأمريكية”، مطالباً بوقف هذه الإمدادات العسكرية التي تطيل أمد الحرب وتوقع المزيد من الضحايا المدنيين.

وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حليفتها “إسرائيل” على الرغم من الانتقادات المحلية والدولية التي تدين تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية ضد لبنان وقطاع غزة.