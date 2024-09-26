بزشكيان: الجرائم الصهيونية في لبنان وقطاع غزة تنتهك القوانين والمعايير الإنسانية والدولية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الكيان الصهيوني وبدعم من الولايات المتحدة لم يترك أيا ًمن القوانين والأنظمة الدولية إلا وانتهكها من خلال جرائمه في قطاع غزة ولبنان.

وقال بزشكيان خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في نيويورك: “إن الكيان الصهيوني بجرائمه ضد الإنسانية بدعم أمريكي لم يترك شيئا من حقوق الإنسان والقوانين والأنظمة الدولية إلا وانتهكه”، مشدداً على أنه لولا الدعم السياسي والمالي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لما كان لهذا الكيان القوة والجرأة للقيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية.

ودعا بزشكيان الدول الإسلامية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في دعم ومساندة شعبي لبنان وغزة، والعمل لوقف هذه الجرائم في المنطقة.

بدوره، اعتبر ميقاتي أن ما يحدث في غزة ولبنان اليوم بعيد كل البعد عن الإنسانية، ومخالف لكل المعايير الدولية، لافتاً إلى الوضع الصعب جداً الذي يعيشه الشعب اللبناني بعد اعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة، وقال: “إن استخدام الوسائل المدنية لقتل الأبرياء والمواطنين العاديين جريمة لا تأتي إلا من الكيان الصهيوني.