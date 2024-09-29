درجات الحرارة الى انخفاض ورطوبة عالية في المناطق الغربية

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً ، وسديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية، ولطيفاً ليلاً بشكل عام وبارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية والقلمون والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر ليلاً على المناطق الساحلية، وسديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية والقلمون.