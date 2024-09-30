استشهاد ثلاثة قادة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استشهاد ثلاثة من قادتها، إثر عملية اغتيال غادرة نفذتها طائرات الاحتلال الصهيوني بمنطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الجبهة في بيان اليوم: “بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهداءها القادة الأبطال محمد عبد العال أبو غازي عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، والقائد عماد عودة أبو زياد عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، وعبد الرحمن عبد العال الذين ارتقوا شهداء على طريق تحرير فلسطين فجر اليوم، إثر عملية اغتيال غادرة نفذتها طائرات الاحتلال الصهيوني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت”.

وأكدت الجبهة أنها “تعاهدهم وتعاهد كل شهداء شعبنا وأمتنا بأنها ستواصل درب الكفاح والمقاومة حتى كنس الاحتلال مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات”.