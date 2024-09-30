الأمن الروسي يحبط سلسلة أعمال تخريبية وإرهابية جنوب البلاد

أحبط الأمن الفيدرالي الروسي سلسلة أعمال إرهابية كانت تستهدف رجال الأمن ومواقع الطاقة في جمهورية إنغوشيا الروسية.

ونقل موقع RT عن الأمن الفيدرالي قوله: إنه “تم في جمهورية إنغوشيا إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية والتخريبية استهدفت مدينتي ماغاس ونازران خطط لها 8 من سكان الجمهورية”، مشيراً إلى أنه تمت تصفية أحدهم بعد أن أبدى مقاومة مسلحة، واعتقال الباقين.

ولفت البيان إلى أنه تم العثور على عبوة ناسفة قوتها 10 كيلوغرامات من مادة تي إن تي بحوزتهم وقاذف قنابل يدوية و5 رشاشات و9 مسدسات و11 قنبلة يدوية وأكثر من 8.5 آلاف طلقة، كما عثر في هواتفهم على تعليمات قتالية وطرق تجميع العبوات الناسفة والحارقة.

وكان الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في آب الماضي إحباط سلسلة هجمات إرهابية في مدينة نازران وقرية كانتيشيفو بجمهورية إنغوشيا الروسية.