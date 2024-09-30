الإثنين, سبتمبر 30, 2024
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سياسةعربي

المقاومة العراقية تستهدف عدداً من الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي في عمق الأراضي المحتلة

azez

أعلنت المقاومة العراقية اليوم أنها استهدفت بالطيران المسير والصواريخ عدداً من الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، قصف مقاتلونا اليوم هدفاً حيوياً بواسطة صواريخ الأرقب، وهدفين حيويين في حيفا المحتلة بواسطة الطيران المسير، وهدفاً حيوياً وسط أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير”.

وأكدت المقاومة استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.