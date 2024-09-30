المقاومة العراقية تستهدف عدداً من الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي في عمق الأراضي المحتلة

أعلنت المقاومة العراقية اليوم أنها استهدفت بالطيران المسير والصواريخ عدداً من الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، قصف مقاتلونا اليوم هدفاً حيوياً بواسطة صواريخ الأرقب، وهدفين حيويين في حيفا المحتلة بواسطة الطيران المسير، وهدفاً حيوياً وسط أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير”.

وأكدت المقاومة استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.