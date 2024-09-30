توجيه للمشافي الجامعية بتقديم الخدمات الصحية للوافدين من لبنان مجاناً

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم تعميماً للمشافي الجامعية بتقديم الخدمات الطبية للوافدين من لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي مجاناً، وذلك ضمن إطار الاستجابة لتوفير الخدمات الصحية لهم .

ودعت الوزارة المشافي الجامعية إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية العلاجية والتشخيصية في المشافي بشكل مجاني للوافدين القادمين من لبنان، وتقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالأمراض المزمنة والسارية والتقصي الوبائي للوافدين بالتنسيق مع الوزارة .

كما تضمن التعميم متابعة توفر الأدوية والمستلزمات ووسائل التشخيص والاستقصاء لكل الحالات المرضية، ووضع المشافي بحالة جاهزية تامة.