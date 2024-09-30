الإثنين, سبتمبر 30, 2024
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جامعة دمشق تعلن عن حاجتها لتعيين معيدين في عدة تخصصات

Raghad

 

أعلنت جامعة دمشق عن حاجتها لتعيين معيدين في عدة تخصصات لإيفادهم للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة تشمل التخدير والعناية المشددة وتدبير الألم والتصوير الطبي والتشخيص الشعاعي والطب المخبري وطب الأورام والتشخيص والعلاج الشعاعي والعلاج النفس الحركي وعلم النفس السريري والتشريح الوظيفي للجهاز الحركي و التشريح المرضي وطب الأسرة والمجتمع ومعالجة الأورام والتخدير والإنعاش وعلم الخلية والجنين والأنسجة والمعالجة الفيزيائية.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للراغبين التقدم بطلباتهم الخطية إلى مديرية شؤون العاملين في الجامعة بدءا من يوم الأحد/20/ تشرين الأول المقبل ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 21 تشرين الثاني القادم موضحين فيها عناوينهم لتبليغهم وفق الشروط المحددة لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني.