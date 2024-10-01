إيران تقصف “إسرائيل” بمئات الصواريخ
بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هجوماً صاروخياً على الكيان الصهيوني المحتل..
- وسائل إعلام: إطلاق أكثر من 100صواريخ الإيرانية باتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي
- وسائل إعلام فلسطينية : إصابة 10 مستوطنين بينهم 6 حالتهم خطيرة بعملية بطولية للمقاومة الفلسطينية في “تل أبيب”
- وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: سقوط صواريخ بالستية بشكل مباشر على شمال “تل أبيب”
- عاجل | إيران تقصف إسرائيل
- وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: سقوط صواريخ بالستية بشكل مباشر على شمال “تل أبيب”
- التلفزيون الإيراني يعلن استهداف أهداف داخل الكيان الإسرائيلي بصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية.
- جيش العدو الصهيوني: كل الإسرائيليين بالملاجئ للاحتماء من الصواريخ الإيرانية
- الحرس الثوري الايراني : رداً على استشهاد السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية والشهيد نيلفوروشان استهدفنا العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة
- الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا العشرات من الصواريخ الباليستية على العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
- وسائل إعلام فلسطينية : مقتل 8 مستوطنين وإصابة 7 آخرين بعملية بطولية للمقاومة الفلسطينية في “تل أبيب”إ
- علام العدو الاسرائيلي: أكثر من 250 صاروخاً بالستياً أطلقوا من إيران حتى الآنو
- سائل إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المطلة وكفرجلعادي وتل حاي بأصبع الجليل
يتبع..