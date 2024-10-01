الأربعاء, أكتوبر 2, 2024
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إيران تقصف “إسرائيل” بمئات الصواريخ

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بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هجوماً صاروخياً على الكيان الصهيوني المحتل..

  • وسائل إعلام: إطلاق أكثر من 100صواريخ الإيرانية باتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي
  • وسائل إعلام فلسطينية : إصابة 10 مستوطنين بينهم 6 حالتهم خطيرة بعملية بطولية للمقاومة الفلسطينية في “تل أبيب”
  • وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: سقوط صواريخ بالستية بشكل مباشر على شمال “تل أبيب”
  • عاجل | إيران تقصف إسرائيل
  • وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: سقوط صواريخ بالستية بشكل مباشر على شمال “تل أبيب”
  • التلفزيون الإيراني يعلن استهداف أهداف داخل الكيان الإسرائيلي بصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية.
  • جيش العدو الصهيوني: كل الإسرائيليين بالملاجئ للاحتماء من الصواريخ الإيرانية
  • الحرس الثوري الايراني : رداً على استشهاد السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية والشهيد نيلفوروشان استهدفنا العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة
  • الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا العشرات من الصواريخ الباليستية على العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • وسائل إعلام فلسطينية : مقتل 8 مستوطنين وإصابة 7 آخرين بعملية بطولية للمقاومة الفلسطينية في “تل أبيب”إ
  • علام العدو الاسرائيلي: أكثر من 250 صاروخاً بالستياً أطلقوا من إيران حتى الآنو
  • سائل إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المطلة وكفرجلعادي وتل حاي بأصبع الجليل

يتبع..