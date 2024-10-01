الجيش اللبناني: وحداتنا العسكرية في جنوب البلاد تعيد تموضعها في بعض نقاط المراقبة الأمامية

أعلن الجيش اللبناني أن وحداته العسكرية المنتشرة في جنوب البلاد تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية، وأن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية عدة كيلومترات غير دقيق.

وجاء في بيان للجيش نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.. إنه “مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الهمجية المتزايدة على مختلف المناطق اللبنانية، تناولت بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لكيلومترات عدة في ظل تحضيرات العدو لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية”.

وأضاف البيان: “يهم قيادة الجيش أن توضح أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها، كما تُواصل القيادة التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.